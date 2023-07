Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA a anunțat masuri speciale de circulatie pe calea ferata, din cauza temperaturilor ridicate.Traficul feroviar la nivel national se desfasoara luni dupa-amiaza in condiții speciale, cu limitarea vitezei de circulatie pe anumite intervale de cale ferata, potrivit CFR SA. Masura a fost luata din…

- Cel puțin primele 2 zile ale saptmanii vor fi de coșmar. CUPOLA DE FOC PESTE ROMANIA. LA UMBRA VA FA APROAPE LA FEL DE CALD CA LA SOARELuni se vor inregistra maxime de 36 de grade Celsius, dar meteorologii atrag atenția ca temperatura resimțita va fi de 39 de grade Celsius și nici la umbra nu va fi…

- Val de caldura in sud-estul țarii, instabilitate atmosferica in restAstazi, vremea va fi caniculara in Campia Romana, in Lunca Dunarii și in cea mai mare parte a Dobrogei, unde maximele vor atinge 34...38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va fi in…

- Sonda europeana Solar Orbiter a reusit sa observe de la o distanta relativ mica "ploile coronale", un fenomen care explica temperaturile ce depasesc 1 milion de grade Celsius in coroana Soarelui, potrivit unu studiu prezentat la conventia nationala a astronomilor din Regatul Unit, informeaza AFP, potrivit…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta ca, in perioada 27.06.2023 - 01.07.2023, se inchide circulatia rutiera la trecerea la nivel cu calea ferata din cartierul Petricani, traficul auto fiind redirectionat in cursul noptii, in intervalul orar 00.00- 04.00, pe ruta alternativa.

- Vineri, 2 iunie, vremea va fi calda, dar in general instabila. "Cu precadere dupa-amiaza și seara, la munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei și in nordul Munteniei vor fi perioade cu innorari accentuate, descarcari electrice, averse torențiale…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta joi ca sunt operationale primele 20 de santiere pentru lucrari de tip QUICK WINS pentru ridicarea restrictiilor de viteza pe 54,25 km de cale ferata si cresterea vitezei maxime de circulatie pana la 120 km/h, potrivit news.ro.”In perioada noiembrie 2022…

- In aprilie 1983, temperatura din Singapore a atins aceeasi valoare, a precizat Agentia nationala de mediu pe contul sau de Facebook."Actualele conditii calde si uscate ar trebui sa continue si maine. Averse de scurta durata sunt asteptate saptamana viitoare si ele ar putea contribui la moderarea temperaturilor…