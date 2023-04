Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul trebuie sa taie 20 de miliarde de lei din cheltuielile publice pentru ca incasarile din primele luni ale anului au fost mai mici decat estimarile. Chiar ministrul Finanțelor a facut acest anunț, dupa discuțiile din ultima ședința a Coaliției.

- Ministrul Adrian Caciu anunta ca in coalitie s-a decis o ajustare cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. El a precizat ca toate masurile sunt sunt posibile, pentru ca trebuie sa ajustam cheltuielile bugetare, ajustarea nu va afecta pachetul social cu care aceasta coalitie a venit…

- Ministrul de Finante a declarat ca premierul Ciuca i-a anuntat pe colegii din Guvern cu privire la deciziile luate ieri in coalitie. ”Noi la nivelull coalitiei si a Guvernului facem analize periodice, trimestrial. La sedinta de ieri a coalitiei am avut o astfel de prezentare pentru ca este final de…

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Ministrul…

- Coalitia PSD-PNL-UDMR a decis marti, 4 aprilie, reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei, dar fara a taia de la investitii, au afirmat surse politice pentru Libertatea.Totodata, s-a convenit și scaderea numarului de membri din consiliile de administrație, precum și reducerea valorii…

- Potrivit unor surse politice, liderii Coaliției au agreat mai multe masuri propuse de ministrul Finanțelor pentru reducerea cheltuielilor, creșterea colectarii taxelor și incadrarea in deficitul bugetar, printre care reducerea membrilor din consiilie locale și a indemnizației de ședința.

- Europarlamentarul Corina Cretu a transmis, sambata, dupa producerea accidentului feroviar din Gara Galati , ca Guvernul trebuie sa acorde o prioritate maxima sectorului transportului inainte de a se petrece o tragedie majora, aratand ca e necesara cresterea capacitatii administrative a CFR pentru implementarea…

- Aproape 6 mii de kilometri de drumuri publice nationale urmeaza sa fie reparati in acest an. Se vor face lucrari de renovare capitala, dar si de intretinere, cum ar fi plombarea gropilor sau a partii carosabile. In acest sens, Guvernul a alocat 1,4 miliarde de lei.