Măsuri pentru atenuarea viiturilor Masuri pentru atenuarea viiturilor Foto arhiva: CJ Vrancea În vederea atenuarii viiturilor, în acumularile Movileni si Calimanesti s-au stocat 15 milioane de metri cubi de apa, în conditiile în care, duminica, râul Putna a atins nivelul maxim istoric, informeaza Administratia Nationala Apele Române. Totodata, au fost suplimentate capacitatile de pompare si au fost desfundate canalele de desecare, fiind asigurata, astfel, scurgerea apelor, iar riscul inundatiilor pentru locuitorii din localitatea Vadu Rosca a fost redus semnificativ. Pe de… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Administratia Nationala Apele Romane (ANAR), in colaborare cu Hidroelectrica, au stocat un volum de 15 milioane de metri cubi (mc) de apa in acumularile Movileni si Calimanesti pentru atenuarea viiturilor, in conditiile in care raul Putna a atins in data de 20 iunie nivelul maxim istoric de 624 de centimetri,…

- Nivelurile raului Putna, la stația Mircești, le-au depașit cu 3 centimetri pe cele istorice, inregistrate in 2005, iar autoritațile au inceput montarea unor panouri mobile pentru protejarea localitații Vadu Roșca, județul Vrancea, potrivit mediafax.ro. Echipele de la Apele Romane Siret, impreuna…

- Echipele de la Apele Romane continua intervențiile Foto: Maria Mandița Echipele de la Apele Române continua intervenția pentru limitarea efectelor produse de inundații în bazinul Putnei și în cel al Siretului. Împreuna cu autoritațile locale și cu Inspectoratul pentru…

- Peste 70 de gospodarii au fost inundate, duminica, la Biliesti si circa 550 de hectare de culturi au fost distruse in totalitate de apele revarsate ale raului Putna, potrivit primarului comunei, Vasile Chirila. "Nu ne asteptam sa mai patim, dupa 16 ani, inca o data asa ceva. Avem in jur de…

