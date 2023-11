Stiri pe aceeasi tema

- A trecut mai bine de o luna de la incidentul care s-ar fi putut transforma intr-o adevarata catastrofa naționala, dupa ce o drona ruseasca a cazut pe un camp cu vegetație in Tulcea, la trei kilometri de satul Plauru.Vehiculul aerian fara pilot (UAV) a avut o incarcatura de 50 de kilograme de explozibil…

- Ministerul Apararii a confirmat faptul ca militarii, ajutați de catre localnici, au gasit noi resturi de drone cazute in Romania. Jurnaliștii de la Antena 3 CNN au gasit locul unde picase respectiva drona in localitatea Plauru, din Tulcea.La fața locului a ramas un crater destul de mare cu o adancime…

- Sambata, 9 septembrie, militari din Fortele Navale Romane, dislocati pentru misiuni de cercetare in zona localitatii Plauru, judetul Tulcea, au executat activitati de cautare in aria de responsabilitate, ca urmare a primirii unor informatii de la autoritatile locale, transmise prin comenduirea garnizoanei…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat, miercuri, in timpul unei vizite la Plauru, in judetul Tulcea, ca au fost gasite bucati ”care pot fi dintr-o drona” ruseasca, noteaza news.ro. Declaratiile sale vin la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu a existat nicio piesa si nicio drona…

- Ministrul Apararii din Romania, Angel Tilvar a recunoscut astazi ca bucati dintr o rona ruseasca ar fi fost gasite pe teritoriul Romaniei. Informatia a aparut astazi dupa ce zilele trecute oficialii MApN si MAE au negat informatiile conform carora bucati din drona ce a vizta porturile din Ucraina au…