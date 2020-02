Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod roșu de viscol si intensificari, valabila pentru 9 județe din sud-estul țarii, precum și o avertizare cod portocaliu pentru 6 județe. Astfel, potrivit meteorologilor, incepand de miercuri, de la ora 18.00, pana…

- Coduri portocaliu si rosu valabile in intervalul 05.02.2020, ora 14:00 - 06.02.2020, ora 08:00, coduri ce vizeaza intensificari sustinute ale vantului, ninsoare viscolita in jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea si cea mai mare parte a Munteniei. In zonele vizate de codul rosu (judetele Buzau, Braila,…

- ANM a emis avertizari cod roșu de viscol și vant in zona montana din 9 județe, in vigoare de miercuri seara pana joi dimineața. In zona de munte a județelor Prahova, Dambovița, Argeș, Brașov și Buzau vantul va sufla tare, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea redusa spre zero. Rafalele vor depași…

- ANM a emis o avertizare de cod roșu pentru noua județe, care intra in vigoare la ora 18.00. Totodata, aproape jumatate de țara, inclusiv București, sunt vizate de un cod portocaliu. Județele vizate de avertizarea cod roșu sunt Prahova, Dambovița, Argeș, Brașov, Buzau, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași…

- Parohia Romano-Catolica din Targu Jiu strange fonduri pentru victimele cutremurului din Haiti. Aceasta se alatura initiativei intreprinse de celelalte parohii din judetele Tulcea, Constanta, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, Prahova, Ilfov, Giurgiu,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe atentionari de Cod galben de ceata, chiciura si polei, in 30 de judete. Pana la ora 11, se asteapta burnița care depune polei la Iasi si in Ilfov, potrivit ANM. De asemenea, pana la ora 11, este prognozata ceata si burnita…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, la ora 02.00, o avertizare meteo de vreme severa imediata, valabila pana la ora 08.00.Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea, zona continentala, unde se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta,…

- Cel mai aproape de pargul de 3% a fost Ramona Ioana Bruynseels, cu 2,6% din sufragii, adica 244.275 voturi. O analiza facuta de Europa Libera arata ca Bruynseels a scos cele mai bune scoruri procentuale in județele Hunedoara (4,35%), Braila (3,9%) și Buzau (3,6%). Cele mai multe voturi le-a strans…