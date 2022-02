Toți abonații Telekom Mobile pot efectua gratuit apeluri și SMS-uri internaționale, iar daca aceștia se afla in roaming pe teritoriul Ucrainei, traficul de internet, apelurile și SMS-urile sunt de asemenea gratuite, a anunțat vineri operatorul de comunicații. In plus, compania a sprijinit Crucea Roșie cu 20.000 de cartele SIM preplatite cu credit de 5 euro inclus, pentru a fi donate cetațenilor ucraineni care intra in țara.