Măsuri de securitate fără precedent în zona litoralului românesc. Motivul – dronele rusești Doua radare de ultima generație, unul cu funcție principala și altul cu funcție de rezerva, au fost amplasate joi pe cladirea Autoritații Navale Romane din Constanța. Un alt radar a fost poziționat in zona Midia, iar in zilele urmatoare și zona Agigea va dispune de un echipament de același tip. „Doua radare de ultima generație, unul cu funcție principala și altul cu funcție de rezerva, sunt amplasate astazi (joi – n.r.) pe cladirea Autoritații Navale Romane (care se afla in portul Constanța – n.r.). Lucrarea va dura 48 de ore, iar in perioada imediat urmatoare va fi instalat și softul ce va permite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Doua radare de ultima generatie, care vor ajuta la monitorizarea traficului maritim pe o raza de cel putin 12 mile marine, sunt amplasate, joi, pe cladirea Autoritatii Navale Romane (ANR) din Portul Constanta, a informat conducerea institutiei. Un alt radar a fost instalat in zona Midia, un al patrulea…

