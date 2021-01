Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat, vineri, dupa o ședinnța a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) la care a participat și șeful DSU Raed Arafat, ca este a treia zi la rand cand incidenta infectarii cu COVID-19 in Capitala s-a situat sub 3 la mia de…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții in Capitala, incepand cu ziua de luni. Decizia vine dupa ce trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori. Astfel, de luni se redeschid la interior, in…

- Restaurantele de pe raza municipiului Baia Mare se deschid dupa ce au fost inchise timp de mai bine de o luna de zile. Incidenta scazuta a cazurilor de coronavirus aduce cateva masuri de relaxare pentru maramureseni