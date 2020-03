Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea este cel mai bun tratament impotriva coronavirusului care a ucis aproape cinci mii de pamanteni. Scolile au fost inchise tocmai pentru a evita contaminarea, asa ca nu iti expune copilul pericolului, anunța MEDIAFAX.Parinții sunt sfatuiți sa iși țina copiii acasa, sa nu-l duca la locul…

- PMP solicita masuri urgente, cu caracter exceptional, pentru limitarea raspandirii coronavirusului, printre acestea figurand declararea starii de urgenta care sa confere autoritatilor posibilitatea legala pentru a proteja sanatatea publica pana la trecerea crizei. Potrivit unui comunicat al PMP transmis…

- Conducerea Consiliului Județean Bacau a dispus in aceasta dimineața masuri stricte de prevenire a infectarii cu coronavirus. Președintele Sorin Brașoveanu a precizat pentru Ziarul de Bacau faptul ca șefii instituțiilor din subordine au primit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Franta a luat masuri importante impotriva coronavirusului care afecteaza 450 de competitii sportive si doua miioane de fani. La aceste evenimente nu pot fi prezenti mai multi de 1.000 de spectatori. Liga Profesionista Franceza (LFP) a decis ca meciurile de fotbal din primele doua ligii sa se desfasoare…

- Noul tip de coronavirus se raspandește cu repeziciune și continua sa starneasca panica printre oameni, insa autoritațile de la Moscova au luat masuri drastice pentru a preveni raspandirea acestui de virus.

- Blue Air a anulat zborurile spre si dinspre Milano, doar pentru 8 si 9 martie. Compania va lua si alte masuri dupa evaluarea situatiei. Zborurile au fost anulate deoarece nordul Italiei a intrat in carantina pe fondul raspandirii coronavirusului.Reprezentantii Blue Air au anuntat, pentru MEDIAFAX,…

- Numarul impresionant de cazuri din Italia a dat peste cap sistemul medical din peninsula. Guvernul Conte a hotarat sa trimita 20 de mii de medici și cadre medii in spitalele din țara, in zonele considerate de risc, iar Papa Francisc a hotarat sa-și suspende aparițiile in public

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit news.ro.Grupul…