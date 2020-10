Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a fost convocat de prefectul Liliana Onet, pentru a se aproba noile masuri pentru limitarea raspandirii infectiilor cu virusul SARS-Cov-2.

- Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, a hotarat ca la Liceul Teologic Penticostal Logos cursurile sa se desfașoare online, in scenariul roșu, dupa ce, acum doua zile, cinci cadre didactice au fost depistate cu SARS-Cov2. Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi Comitetul Județean pentru…

- Sibiu: la Slimnic purtarea mastii obligatorie si in spatiile deschise Foto: Grupul de Comunicare Strategica Începând de mâine, timp de doua saptamâni, în comuna Slimnic din judetul Sibiu, va fi obligatorie purtarea mastii si în spatiile deschise. Decizia…

- Masca obligatorie in spatii publice deschise in Jud Iași pana la 31 august Foto: Grupul de Comunicare Strategica. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi a prelungit cu înca doua saptamâni, pâna la 31 august, obligativitatea purtarii masti de protectie în…

- Timișorenii pot savura un suc sau o bere și dupa ora 23:00 la terasele din oraș dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a revenit asupra deciziei luate sambata, care anunța ca terasele și barurile vor avea program limitat. Sambata, primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, s-a plans…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, incepand din aceasta dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a stabilit, vineri, unele masuri obligatorii pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2, intre care purtarea mastii de protectie si in spatii deschise, daca sunt aglomerate, precum piete, gari sau alte statii ale mijloacelor de transport in comun,…

- Autoritațile din Timiș au cerut ca intregul oraș Faget și inca trei sate aparținatoare, Colonia Mica, Bichici și Temerești,sa intre in carantina dupa ce numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus a ajuns la 47, a anunțat portalul local Timis Online. Faget este primul oras din Romania care intra…