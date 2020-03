Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a propus o serie de masuri statelor membre ale Uniunii Eurpene (UE), prin care sa puna capat ambuteiajelor de camioane care se formeaza la frontiere, din cauza controalelor in lupta impotriva noului coronavirus, dupa ce in weekend s-au format ”cozi de 40 de kilometri” ”in anumite pucte de trecerea a frontierei”, a deplans ea, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Comisia a publicat luni recomandari in vederea deblocarii principalelor cai rutiere in UE si evitarii intarzierilor in livrarea unor produse si a evitarii penuriilor prin instituirea…