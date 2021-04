Măsura disperată a unui mare muzician! Adrian Coco Tinca de la Compact și-a scos casa la închiriat Dupa 30 de ani de cantat și investit toți banii tot in domeniul organizarii spectacolelor, o afacere ce continua sa ramana paralizata din cauza restricțiilor, Adrian Coco Tinca s-a vazut nevoit sa gaseasca o cale pentru a se intreține Veterantul rocker de la Compact și-a transformat propria casa in pensiune. Artistul care canta de 15 ani sub legendarul nume Compact, nu-și mai face speranțe ca a anul acesta va putea urca din nou pe scena. Mai grav, intreaga sa activitate profesionala a fost blocata de nivelul restricțiilor, muzicinul avand una dintre cele mai vechi firme ce ofera soluții tehnice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

