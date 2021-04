Măsură absurdă a ministrului Sănătății. Se întoarce starea de urgență Cea mai distructiva decizie din starea de urgența instituita in martie anul trecut este luata din nou acum de catre ministrul Sanatații. Este vorba despre anularea tuturor intervențiilor chirurgicale care nu reprezinta urgențe, fapt care a provocat moartea a mii de bolnavi cronici. Reprezentanții Asociațiilor Bolnavilor de Cancer avertizeaza ca vor da in judecata Ministerul […] The post Masura absurda a ministrului Sanatații. Se intoarce starea de urgența first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna l-a criticat marți pe consilierul onorific al ministrului Sanatații, dupa ce Ștefan Voinea a spus ca inchiderea magazinelor mai devreme este o masura fara efect. Barna spune ca a avut o discuție cu Vlad Voiculescu și ca așteapta „decizia" din partea ministrului. Reacția…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a decis ca restricțiile impuse in scenariul roșu sa se prelungeasca doua saptamani, incepand de luni, ora 00.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este “foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, i-a solicitat ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, efectuarea de urgența a plații pentru personalul implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 pe teritoriul județului Cluj.

- Parlamentarii PSD au organizat luni, 1 februarie 2021, un protest la Palatul Parlamentului, prezentandu-se cu mai multe pancarte negre pe care era scris mesajul: ”VOICULESCU -DEMISIA!”. Deputatul social-democrat de Maramureș, Gabriel Zetea a declarat ca de fiecare data cand se afla reprezentanții dreptei…

- Raport al Min. Sanatații: Deficiențe grave in spitalele din Romania Foto: Adriana Turea - arhiva. Peste 100 de secții de terapie intensiva din România nu au autorizație de securitate la incendiu, iar numeroase spitale funcționeaza fara hidranți sau stingatoare, arata un raport dat ieri publicitații…

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 in alte șapte prefecturi. Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters. Printre cele sapte prefecturi se numara și Kyoto, Osaka si Fukuoka. numarul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta pe o perioada de 30 de zile, incepand cu 13 ianuarie, iar restrictiile care functionau pana in prezent vor ramane in continuare in vigoare. Propunerea CNSU urmeaza sa fie aprobata marti, in sedinta de Guvern. Conform hotararii…

- Liderul AUR, deputatul George Simion, a declarat vineri, la Antena 3, ca i-a propus ministrului Justiției, Stelian Ion, intr-o discuție la minister, rezolvarea problemei amenzilor pe care romanii le-au primit in starea de urgența și care au fost declarate neconstituționale de CCR. Citește…