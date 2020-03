Mastercard se alatura Asociatiei Daruieste Viata in lupta impotriva COVID-19, cu o donatie de 100.000 euro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin iși ofera ajutorul in lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Fosta prezentatoare de televiziune a redactat o scrisoare deschisa adresata Ministrului Sanatații, Victor Sebastian Costache, si Ministrului Afacerilor Interne, Ion-Marcel Vela, in care se ofera, prin intermediul Fundației…

- Fundatia Bill & Melinda Gates, Wellcome si Mastercard anunta finantarea cu suma de 125 milioane de dolari a eforturilor menite sa accelereze solutionarea epidemiei COVID-19 prin identificarea, evaluarea, dezvoltarea si scalarea posibilelor tratamente. Partenerii sunt hotarati sa ofere acces…

- Asociația Daruiește Viața, fondata de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, anunța ca va direcționa toate donațiile primite incepand de astazi catre lupta cu coronavirusul COVID-19. "E un moment de criza peste care trebuie sa trecem. Susținem spitalele...

- PRO Romania București anunța sistarea acțiunilor de precampanie programate pentru aceasta perioada. Decizia vine ca urmare a creșterii numarului de cazuri de infectare cu COVID-19. Liderii partidului fac apel la cetațeni sa comunice cu responsabilitate informații relevante pentru limitarea raspandirii…

- Chinezii din Guangdong cer sprijin moral Doljului in lupta cu coronavirusul. Provincia din China, care are o suprafața cat trei sferturi din Romania, este infrațita cu județul Dolj de aproape zece ani, iar acum se afla intr-o situație critica din cauza virusului ucigaș. Președintele Consiliului Județean…

- Miercuri, 15 ianuarie, in capitala are loc un seminar cu participare naționala dedicat angajaților din biblioteci: incepand cu ora 10.00, la Salonul Carții „Luceafarul” (Bulevardul Unirii 10.00). Evenimentul, avand tema „Cum creștem rolul bibliotecilor in promovarea lecturii? Secretele organizarii cu…

- Mircea Ciucur se alatura echipei ELKO Romania, una dintre cele mai mari companii de distributie de pe piata IT&C din Romania. Mircea Ciucur va face parte din echipa de management a companiei si va ocupa functia de Manager al echipei de solutii. In perioada 1999-2011, Mircea Ciucur a detinut pozitia…

- BRK Financial Group (BVB: BRK), singura societate de servicii de investitii financiare listata la Bursa de Valori Bucuresti, se alatura Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).Compania este recunoscuta pentru activitatea de peste 20 de ani in piata de capital…