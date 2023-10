Mașinile in care vor fi gasite droguri ar putea fi confiscate, in parte sau in intregime, consumatorii de droguri vor avea parte de pedepse marite, iar inregistrarile video, inclusiv cele facute de alți șoferi in trafic, vor putea fi folosite ca probe pentru constatarea contravențiilor. Sunt propunerile facute de Ministerul Afacerilor Interne intr-un proiect de modificari legislative pus in dezbatere publica vineri seara. De asemenea, potrivit proiectului legislativ, polițiștii vor fi testați antidrog și pentru alcool in timpul serviciului, iar șoferii care refuza testarea pentru consumul de drog…