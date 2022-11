Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Datele oficiale ale operatorului pieței de energie din Romania OPCOM arata ca, dupa intrarea in vigoare a OUG 119, de la 1 septembrie, piața este practic blocata. Se fac doar tranzacții spot. O singura tranzacție a fost facuta in luna septembrie pe piața centralizata a contractelor…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…

- In iulie s-au inmatriculat in Europa 90.000 de mașini full - electrice, acestea avand 10% din piața totala a mașinilor noi. In Norvegia electricele au avut aproape 70% din piața, iar in Slovacia, doar 1,6%. Romania a fost aproape de media europeana, iar Dacia Spring a fost a opta cea mai vanduta mașina…

- * In tara noastra – cel mai mare procent de gospodarii din UE cu pisici si caini Piata globala a produselor si serviciilor dedicate animalelor de companie valora 232 miliarde de dolari, in 2021, iar estimarile vizeaza un o crestere de pana la 350 de miliarde de dolari, la finele anului 2027, arata o…

- Asa cum a fost aprobat printr o hotarare de consiliu local al comunei Tuzla, in localitate vor fi amplasate mai multe statii de reincarcare. Valoarea maxima a proiectului, conform proiectului de hotarare este de 246.135 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 46.765,65 lei. Conform notei de…

- Pentru investitori, industria destinata animalelor de companie ar putea fi un sector care merita urmarit in aceste vremuri tulburi. Piața produselor și serviciilor legate de animalele de companie a crescut constant cu o rata de peste 6% pe an. La nivel global, aceasta a crescut de la 216 miliarde de…

- Premiera pe piata auto din Romania. Masinile electrice si hibride au depasit ca vanzari diesel-ul, atat de iubit de romani. Stimulentele acordate prin Programul Rabla PLUS cu siguranta au ajutat la obținerea acestui rezultat.

- Vanzarile de mașini electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarile mașinilor cu motoare diesel, a anunțat joi Ministerul Mediului, care susține ca aceasta creștere se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…