Stiri pe aceeasi tema

- Skoda a strigat prezent atunci cand s-a nascut ideea unui tur dedicat exclusiv femeilor, adica Aventour la feminin, despre care v-am povestit deja aici. Brandul din Cehia este vazut ca un producator de automobile extrem de practice. Și cine nu-și dorește o astfel de soluție de mobilitate. Doar ca, de…

- A devenit deja un obicei ca Automarket sa va ofere in fiecare an o aventura pe drumurile patriei, alaturi de cele mai noi mașini lansate in Romania. In anii trecuți am incercat sa vedem cum s-a dezvoltat infrastructura dedicata mașinilor cu zero emisii in Electric Romania. De asemenea, am cautat destinații…

- Dupa ce l-au dezvaluit intr-un clip video, in urma cu o saptamana, spaniolii de la Cupra (divizia de performanța aflata sub umbrela Seat) au lansat acum noul model electric Born. Acesta este dezvoltat pe aceeași arhitectura MEB a gigantului Volkswagen, ca și ID.3, ID.4 și Skoda Enyaq iV. Din punct de…

- Opel Manta, celebrul model al constructorului din Russelsheim se intoarce sub forma unui concept cu zero emisii. Campania de promovare a inceput la mijlocul lunii martie, iar acum a venit momentul sa facem cunoștința cu noul Manta GSe ElektroMod Coupe. Exemplarul unicat a fost creat inițial pentru a…

- Orașul ceh Podebrady gazduiește duminica, 16 mai, intrecerile Campionatului European de marș pe echipe pentru seniori. La startul competiției, s-au inscris 212 sportivi din 25 de țari, iar șapte dintre ei sunt din Romania. Federația Romana de Atletism trimite in Cehia o delegație formata din șapte sportivi…

- Brandul de performanța al celor de la Volvo a anunțat extinderea motorizarilor disponibile pentru modelul electric Polestar 2. Inițial, modelul a primit o ediție de lansare cu doua motoare electrice, dar acum poate fi comandat și cu un singur motor. Prima versiune propune un motor electric de 224…

- Salonul Auto de la Shanghai, ce se va desfașura in perioada 21-28 aprilie, va gazdui o serie de concepte și modele noi de la un numar mare de producatori auto internaționali. Pe lista s-au inscris și oficialii MG. Britanicii au dezvaluit primele imagini cu un prototip electric ce a fost desenat de…

- La sfarșitul lui 2020, Mercedes-Benz a publicat primele teasere cu sedanul electric EQS, care va avea software cu inteligența artificiala și filtru HEPA la interior. Constructorul german a confirmat inca din vara lui 2020 ca modelul va avea o autonomie de peste 700 de kilometri. Una dintre noutațile…