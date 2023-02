Stiri pe aceeasi tema

- 15 mașini de lux, ceasuri rare și teancuri de bani. Este averea de peste 3 milioane de euro a fraților Tate, pe care anchetatorii au pus sechestru. Bolizii au fost deja duși in parcarea statului, iar acestia ar putea sa fie vanduți sau chiar folosiți de instituții publice.

- Au fost scene de infarct la casa fraților Andrew și Tristan Tate, aflați momentan in arest sub acuzații de proxenetism. Poliția a ridicat bolizii de lux ai celor doi frați, bolizi puși sub sechetru ca și gaj pentru prejudiciul adus de cei doi frați. Polițiștii și cei de la ANABI au ridicat mașinile…

- Rusia a decis eliberarea jucatoarei de baschet americane Brittney Griner in cadrul unui schimb de detinuti cu Statele Unite, care il vor elibera pe traficantul de arme Viktor Bout, afirma surse de la Washington, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un milionar din Ardeal este acuzat de mai multe persoane ca le-ar fi pagubit. Regele bolizilor le promitea oamenilor vanzari de apartamente și mașini de lux, insa nu numai atat, ci și schimburi de diferite bunuri. Cu toate astea, ei au ramas cu „ochii in soare” și fara bani. Se prezenta ca un afacerit…

- Primaria Alba Iulia vinde „la kilogram” mașinile abandonate pe domeniul public. Este vorba despre 11 autoturisme ce au fost ridicate și depozitate in zona special amenajata a administrației locale.

- Regulile la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” se vor schimba incepand din aceasta seara. Doi concureți vor fi trimiși la proba eliminatorie.In aceasta seara, regulile celui mai intens reality show al momentului se schimba. Anisia Gafton, Roxana Nemeș, Giani Kirița, Cristi Mitrea, Sali Levent și Radu…