- Cat costa ITP-ul la mașina in 2023 și la cat timp se face. Inspecția tehnica periodica este obligatorie pentru orice tip de mașina. In funcție de problemele descoperite in timpul verificarii, centrul ITP hotaraște daca autoturismul poate circula in siguranța sau nu. In ceea ce privește data la care…

- Fenomene meteo extreme intr-o zona pe care mulți o aleg ca destinație de vacanța. Este stare de dezastru intr-o stațiune turistica din Bulgaria . Mașinile oamenilor au fost luate de apa. Autoritațile, mesaj urgent catre populație. Locuitorii au fost indemnați sa se adaposteasca. Sirenele de alarma au…

- *** ECOPROIECT SRL angajeaza: ARHITECT, INGINER construcții civile și respectiv persoana cu studii medii și care are cunoștințe de intocmire memorii și documentații avize de specialitate. Persoana de contact, ing. Otilia Hendea 0740133794. *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție…

- ADMITERE in invațamantul militar 2023: 37 de locuri disponibile la Academia Tehnica Militara „Ferdinand I”, sesiunea a II-a. CALENDAR ADMITERE in invațamantul militar 2023: 37 de locuri disponibile la Academia Tehnica Militara „Ferdinand I”, sesiunea a II-a. CALENDAR In cursul acestei luni, se organizeaza…

- Timișorenii mai au timp pana pe 31 august, ora 16:30, sa se inscrie in Programul Rabla local privind casarea autovehiculelor uzate. Primaria Timișoara a alocat buget pentru 4.700 de vehicule. Deocamdata interesul nu acopera oferta, doar 1000 de solicitari fiind depuse. Solicitantii, persoane fizice…

- Nu a facut de mult timp școala de șoferi ca deja a și uitat intre timp cum se parcheaza. Un clujean a reușit „performanța” sa blocheze 4 locuri de parcare. Parcarea respectiva a avut loc in vecinatatea unui supermarket din Cluj-Napoca, imaginea cu parcarea de pomina a șoferului incepator a fost postata…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 8 AUGUST 2023: 459 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 8 AUGUST 2023: 459 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș Persoanele interesate sa ocupe…

- Intr-o conferința de presa, primarul Ioan Turc s-a aratat nemulțumit de prezența mașinilor de teren pe strazile orașului, susținand ca bistrițenii iși pot face treaba cu autoturisme mai mici și prietenoase cu mediul, care nu consuma 20% și ocupa 3 locuri de parcare. Primaria Bistrița se pregatește sa…