Maşini confiscate scoase la licitaţie de ANAF în iulie și august 2022. Porsche, Volkswagen, Audi, Ford sau Volvo la prețuri mici Masini confiscate scoase la licitatie de ANAF in iulie și august 2022. Porsche, Volkswagen, Audi, Ford sau Volvo la prețuri mici ANAF scoate la licitatie, la sfarșitul lunii iulie și in luna august, numeroase masini confiscate. Printre acestea se numara Volkswagen, Audi, Ford, Volvo, Mercedes sau Dacia, la preturi care incep de la 3.250 de lei. Licitatiile vor fi organizate in mai multe orase din tara. Pentru a putea participa la aceste licitatii, oamenii trebuie sa

Sursa articol si foto: alba24.ro

