Mașini ANAF, martie 2022. Ce autoturisme confiscate vor fi scoase la licitație luna aceasta Mașini ANAF, martie 2022. Ce autoturisme confiscate vor fi scoase la licitație luna aceasta. Vești bune pentru cei care vor sa iși achiziționeze o mașina second-hand. ANAF a publicat lista autoturismelor pentru licitație. Astfel, in luna martie, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va scoate la licitație autoturisme și vehicule comerciale in mai multe județe din țara. Mașini ANAF, martie 2022. Ce autoturisme confiscate vor fi scoase la licitație luna aceasta Amintim faptul ca aceste autovehicule sunt confiscate de la cetațenii care au datorii catre stat, iar starea lor este una buna,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

