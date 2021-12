Stiri pe aceeasi tema

- Politia americana l-a identificat pe suspectul acuzat ca a intrat intentionat cu masina intr-o parada de Craciun in Waukesha, Wisconsin, omorand cinci persoane si ranind zeci, ca fiind Darrell E. Brooks, in varsta de 39 de ani, informeaza AP.

- Incidentul, despre care autoritatile sunt in curs de a strange informatii, a avut loc in jurul orei 16.30 (22.30 GMT), in timp ce spectatorii adunati la Waukesha urmareau traditionala parada de Craciun care se desfasoara anual in acest oras din statul Wisconsin (nord).Un autovehicul de tip SUV a lovit…

- Procurorii fac apel la populație pentru a reuși sa o identifice pe fetița de aproximativ 6 ani gasita moarta și incendiata sambata, langa un cimitir din Arad. Specialiștii au reușit sa-i faca un portret robot și incearca acum sa o identifice. Planșele foto cu chipul reconstituit al fetiței au fost facute…

- Accidentul rutier a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in comuna Ripiceni, județul Botoșani. O mașina in care se aflau patru tineri de pana in 24 de ani s-a rasturnat intr-un lan de porumb. In urma impactului, trei dintre ei de 21, 22 si 24 de ani si-au pierdut viata, iar altul a ajuns la spital,…

- Un barbat decedat a fost dus cu o mașina la Spitalul Victor Babeș din București. In mașina se aflau alte trei persoane care au solicitat ajutorul cadrelor medicale. Medicii de garda au constatat ca barbatul este mort și au chemat Poliția. Incidentul a avut loc luni. Potrivit reprezentanților…

- ​​Un tanar din Baia Mare a provocat un accident mortal dupa ce a confundat o tanara cu iubita sa și a pornit in urmarirea mașinii in care aceasta se afla. La un moment dat șoferul urmarit a oprit mașina pentru ca tanara sa coboare, scrie emaramures.ro . Atunci, șoferul gelos și amicul lui ar fi tabarat…

- Operațiune de amploare a poliției in Kiev, dupa ce, miercuri, persoane necunoscute au tras mai multe gloanțe in mașina in care se afla Sergei Shefir, prim-asistentul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrier Euronews . Autoritațile au transmis ca este vorba de o tentativa de asasinat. Atacul…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, a plecat de la locația in care acesta lucra ca și ingrijitor de animale, din comuna Recea-Cristur, fara a se mai intoarce. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data…