- Un barbat a murit, iar un altul a ajuns la spital, dupa ce, vineri seara, au fost surprinsi de un mal de pamant, in comuna Pausesti-Maglasi, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Purtatorul de cuvant al institutiei, Sorin Albinaru, a precizat ca echipajele…

- Cinci persoane, intre care si o tanara de 17 ani, au ajuns duminica la spital, dupa ce masinile in care se aflau au intrat in coliziune, pe DN 64, in localitatea Fiscalia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier care s-a produs, luni dupa-amiaza, pe raza localitatii Prajeni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).Potrivit acestora, in eveniment au fost implicate o autoutilitara si o caruta.…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- O fetita de 10 ani a decedat, luni, dupa ce a fost acrosata de un autoturism pe o drum judetean din localitatea valceana Dragoesti.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea, copila a fost gasita inconstienta si, in ciuda eforturilor personalului medical de a o salva,…

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc intre municipiul Tulcea si satul Agighiol, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

