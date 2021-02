Mașină răsturnată pe DN 1. Șoferul a ajuns la spital La data de 4 februarie 2021, in jurul orei 07.00, pe DJ 107H, in afara localitații Galda de Jos, un barbat de 66 de ani, din comuna Galde de Jos, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Galda de Jos – DN1, s-a rasturnat pe sensul sau de mers. In urma accidentului rutier, conducatorul auto a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Post-ul Mașina rasturnata pe DN 1. Șoferul a ajuns la spital apare… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenul R 2231 care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara Nord a surprins și lovit, in jurul orei 6.00, un autoturism, la trecerea la nivel semnalizata cu IR, de la Km 6+360. In tren se aflau 30 de calatori care nu au necesitat ingrijiri medicale. In autoturism se afla doar șoferița care, in urma…

- Traficul este dirijat pe DN10, intre Vernesti și Candești, in urma unui accident de circulație soldat cu un ranit. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe DN10, pe direcția Brașov catre Buzau, un șofer de 68 de ani, din Braila, a pierdut controlul asupra direcției și…

- La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe raza localitații Tauți, județul Alba, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism in direcția Zlatna – Alba Iulia, ar fi acroșat o femeie de 47 de ani, din localitatea Tauți, care circula pe marginea carosabilului,…

- La data de 27 decembrie 2020, in jurul orei 15.00, pe DJ 107K, in afara localitații Ighiu, un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Ighiu – Bucerdea Vinoasa, a intrat in coliziune cu un autovehicul condus, din sens opus, de un tanar de 21 de ani, din comuna…

- La data de 22 decembrie 2020, in jurul orei 13.00, pe DJ 704, pe raza localitații Vinerea, o tanara de 20 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Cugir – Șibot s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului rutier, atat conducatoarea auto, cat și doi pasageri…

- V. Stoica Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferata a avut loc ieri, in jurul orei 11.00, pe raza satului Pantazi, comuna Valea Calugareasca. Potrivit IPJ Prahova, in eveniment au fost implicate un autoturism, condus de un barbat de 69 de ani și un tren de calatori care circula pe ruta Buzau…

- La data de 9 decembrie 2020, in jurul orei 06,30, polițiștii din Cugir au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 704, pe șoseaua de centura a localitații Vinerea. Un barbat de 55 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un parapet, dupa…

- La data de 16 noiembrie 2020, in jurul orei 11.20, pe strada Alessandria, la intersecția cu strada Sliven din Alba Iulia, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism, condus de un barbat de 64 de ani, din Alba Iulia și un biciclist de 76 de ani, din municipiu. In urma accidentului…