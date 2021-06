Mașină răsturnată în afara drumului, în Iclod Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:45, in localitatea Iclod. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, un echipaj de prim-ajutor, dar și polițiștii. ACTUALIZARE: “Din primele informații, un conducator auto de 64 de ani, din municipiului Bistrița, care se deplasa pe DN1C, dinspre Cluj-Napoca inspre Gherla, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, lovind un parapete… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

