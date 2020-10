Mașină, în șanț! O victimă a rămas încarcerată. Intervin pompierii Accident grav in acesta dimineața, pe o șosea din Caraș-Severin. O mașina s-a rasturnat intr-un șanț. In urma accidentului o victima a ramas incarcerata. Accidentul s-a petrecut intre pe drumul ce leaga Reșița de Valiug. ”Acționeaza 2 echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere, cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, un echipaj […] The post Mașina, in șanț! O victima a ramas incarcerata. Intervin pompierii appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit noaptea trecuta! O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile, iar doua persoane au fost proiectate in afara autoturismului, la 50 de metri distanța. Accidentul s-a petrecut in Caraș-Severin, intre localitațile Bozovici și Bania. Medicii sosiți la fața locului n-au mai putut face…

- In jurul orei 13, un grav accident feroviar a avut loc la Pascani. Un tren a lovit o masina, al carei sofer a ignorat regulile de trecere a caii ferate. O victima este incarcerata, iar la fata locului a fost trimis si elicopterul SMURD.

- Accident cumplit . Doi pompieri au murit pe loc, dupa ce masina lor a intrat intr-un TIR. VIDEO Un accident cumplit a avut loc, miercuri noapte, in judetul Caras-Severin. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Doi pompieri au murit pe loc,dupa ce masina lor a intrat intr-un tir parcat regulamentar…

- "TMK Hydroenergy Power amplaseaza o noua centrala in judetul Caras Severin, cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021, in cadrul 'Programului de Energie din Romania'. Compania TMK Hydroenergy Power, parte a Grupului…

- Inspectoartul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timiș a fost solicitat și a trimis in sprijinul colegilor din cadrul ISU Caraș-Severin doua autospeciale de intervenție la inalțimi (o autoplatforma de 72 metri și o autoscara de 42 metri) și doua autospeciale de stingere cu apa și spuma de 9000 litri respectiv…

- Pompierii militari intervin la locul unui accident soldat cu o victima, dupa ce o mașina a fost lovita de un tren ce circula de la Bistrița spre Suceava, anunța ISU Suceava.Accidentul a avut loc pe raza localitații Tesna, comuna Cosna. Persoana care a ramas incarcerata avea leziuni incompatibile…

- Pompierii au emis un mesaj RO-Alert, in urma incendiului din localitatea Bragadiru, de langa București, acolo unde arde o fabrica unde se ambaleaza orez. Zeci de autospeciale acționeaza pentru stingerea flacarilor."A fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-Alert…

- Pompierii de la ISU Caraș-Severin au fost chemați sa intervina in cazul unui accident rutier care a avut loc pe DN68, in localitatea Iaz. Dupa ce un tractor s-a ciocnit cu un autoutilitara, trei oameni au fost raniți. Victimele au fost preluate de echipajele ... The post Accident in vestul țarii: tractor…