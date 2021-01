Mașină de 50.000 de euro, furată din Germania, descoperită la frontieră: ce a declarat șoferul Polițiștii de frontiera din Iași au descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei Galați o mașina de lux in valoare de 50.000 de euro, care figura ca fiind furata pe teritoriul Germaniei. Potrivit sursei citate, autoturismul Mercedes-Benz GLE, fabricat in 2016, era condus de un cetatean bulgar in varsta de 44 de ani, care s-a prezentat in punctul de trecere a frontierei cu intentia de a parasi tara. „La controlul de frontiera, barbatul a prezentat pentru autoturismul in cauza un certificat de inmatriculare care nu indeplinea conditiile de forma si fond ale unuia autentic, fiind fals. Existand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina de lux in valoare de 50.000 de euro, care figura ca fiind furata pe teritoriul Germaniei, a fost descoperita in Punctul de Trecere a Frontierei Galati rutier, informeaza marti Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit sursei citate, autoturismul Mercedes-Benz GLE,…

- O masina de lux in valoare de 50.000 de euro, care figura ca fiind furata pe teritoriul Germaniei, a fost descoperita in Punctul de Trecere a Frontierei Galati rutier, informeaza marti Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.

- O masina de lux in valoare de 50.000 de euro, care figura ca fiind furata pe teritoriul Germaniei, a fost descoperita in Punctul de Trecere a Frontierei Galati rutier, informeaza marti Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Un tanar, de 28 de ani, cautat de autoritatile din Romania si Germania pentru un jaf armat, a fost retinut in Punctul de Trecere a Frontierei Albita din judetul Vaslui, anunța Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, citat de agerpres . Potrivi sursei citate, barbatul cu cetatenie…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor trei autoturisme, care fusesera introduse in bazele de date ca fiind semnalate furate din Cehia, doar cu cateva ore inainte de a se prezenta…

- O mașina de lux declarata ca fiind furata din Germania a fost gasita de polițiștii de frontiera de la Stanca, la cateva ore. „La sfarșitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei,…

- Poliția de Frontiera anunța ca la PTF Galați a fost descoperit un SUV electric fabricat in 2020 care era declarat ca fiind furat din Germania. „In data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, Punctul de Trecere a Frontierei Galați rutier – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Polițiștii de Frontiera din Albița au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Lexus, cautat de oamenii legii din Italia și Elveția, care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat. Astfel, in ziua de 4 noiembrie, in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita…