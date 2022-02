Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile separatiste sustinute de Rusia din estul Ucrainei au anuntat, vineri seara, ca o masina a explodat langa cladirea guvernului lor din centrul orasului Donetk, a informat agentia de presa TASS, preluata de Reuters. Agentia de presa Interfax din Rusia a relatat la randul ei ca nimeni nu a…

- O explozie a unui rezervor cu gaz de hidrocarburi lichefiate s-a produs la marginea satului cecen Gekhi. Incendiul s-a extins și la o cladire învecinata, scrie ria.ru. „La ora 10:25, dispeceratul serviciului de salvare a primit un mesaj despre un incendiu la marginea satului…

- Un autoturism a a luat foc in mers, marți, 15 februarie, și apoi a explodat, in intersecția dintre Bd. Ștefan cel Mare și strada Lizeanu din București. Potrivit plutonierului adjutant Valentin Știubei, de serviciu la ISUBIF, incendiul a fost lichidat și nu au fost victime. Apelul catre pompieri a fost…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari, marti seara, intr-o parcare de pe autostrada A1, in zona municipiului Orastie din judetul Hunedaoara. Incendiul s-a manifestat cu flacara deschisa la compartimentul motor. In urma incendiului nu au fost victime. Un apel la numarul de urgente 112 a anuntat…

- „Echipajul ambulantei SMURD tip B2 s-a deplasat in localitatea Balteni pentru evaluarea si acordarea primului ajutor persoanelor implicate intr-un accident rutier produs in localitate. In accident au fost implicate un microbuz si un autoturism, in cele doua mijloace de transport aflandu-se cinci persoane.…

- Un accident grav a avut loc, luni, intr-o intersecție cunoscuta din Timișoara. Un autoturism care circula pe contrasens a lovit pietonii care traversau regulamentar strada. Accidentul s-a soldat cu trei persoane ranite și patru mașini avariate., La volanul mașinii care a produs accidentul se afla un…

- Un accident grav a avut loc sambata seara in Iasi, pe raza comunei Letcani. In urma coliuziunii dintre un autoturism si o caruta, doua persoane au fost ranite. Din primele informatii, una dintre victime este incarcerata. Vom reveni cu amanunte.

- O masina a lovit duminica seara multimea adunata pentru o parada de Craciun in Wisconsin, Statele Unite, facand mai mult de 20 de raniti, a indicat politia locala, noteaza AFP preluat de agerpres. Incidentul, despre care autoritatile sunt in curs de a strange informatii, a avut loc in…