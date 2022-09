Stiri pe aceeasi tema

- Ușoara creștere la inmatricularile de mașini second hand in Maramureș in primele 6 luni ale anului. Datele oficiale arata ca in perioada amintita la nivel de județ s-au facut 7077 inmatriculari, din care 555 au fost autoturisme. In 6 luni la nivel de județ au fost inmatriculate 81 de mașini electrice,…

- Vanzarea autoturismelor electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarea autoturismelor cu motoare diesel, creștere datorata stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu. Sursa articolului:…

- Vanzarea autoturismelor electrice si hybrid a depasit anul acesta, pentru prima data, vanzarea autoturismelor cu motoare diesel, crestere datorata stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru

- Toyota și cel mai mare producator de baterii din lume au oprit fabricile din China pe fondul crizei de energie indusa de seceta. Toyota și-a inchis fabrica din capitala provinciei Chengdu pana sambata, a declarat un purtator de cuvant al companiei, in timp ce Contemporary Amperex, cel mai mare producator…

- Acum 20 de ani erau mult mai puține modele auto, electrice nu existau, SUV-urile aveau cote infime, iar Logan, Duster și Sandero nu existau pe piața. In Romania produceau mașini atat cei de la Daewoo, cat și Aro, iar la modele de export erau la mare cautare mașini precum Dacia SupeRNova, Volkswagen…

- ​Spania, Franța, Germania și Marea Britanie sunt printre țarile europene in care cele mai rapide trenuri ating 300 km/h și sunt mulți oameni care spera ca aceste trenuri super-rapide vor ajunge in cat ai multe locuri, vor avea rute tot mai lungi și vor traversa cat mai multe granițe. Nu este insa deloc…

- Pentru șoferii care prefera citadinile și care privesc mașina ca un mijloc confortabil de a te deplasa din punctul A in punctul B, o idee extrem de buna este sa treaca la autoturismele electrice. The post Top 7 cele mai ieftine mașini electrice pe care le poți cumpara din Romania in 2022 appeared first…

- Pe masura ce oamenii devin din ce in ce mai preocupați de schimbarile climatice, mașinile electrice caștiga de la an la an tot mai multa popularitate in intreaga lume, inclusiv in Romania. Cuprins: Cum poți sa-ți cumperi o mașina electrica prin Programul Rabla? Top 10 al celor mai ieftine mașini electrice…