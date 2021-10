Maserati amână lansarea SUV-ului Grecale până în primăvara anului 2022, din cauza deficitului mondial de cipuri Anuntul marcii de lux, care face parte din grupul Stellantis, vine in conditiile in care lipsa semiconductorilor ii obliga pe producatorii de automobile din intreaga lume sa incetineasca sau sa suspende productia. Maserati a declarat ca decizia sa a rezultat din intreruperile continue ale aprovizionarii cu piese. “In special din cauza penuriei de semiconductori, volumele de productie nu ar satisface in mod adecvat cererea globala asteptata”, a afirmat Maserati intr-un comunicat. Lansarea globala a Grecale, care va fi produs la Cassino, in centrul Italiei, era initial programata pentru 16 noiembrie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

