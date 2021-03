Mascatul GODINĂ se pricepe și la medicină! A ironizat-o pe ”doctorița-minune” Marian Godina intra in plin in scandalul iscat in jurul doctoriței Flavia Groșan. Intr-un text pe blogul sau, Godina o ironizeaza pe doctorița, dar și pe cei care cred ca aceasta a reușit sa vindece mai mulți bolnavi de coronavirus folosind medicamente ieftine. "Pai noi, romanii, avem medicul nostru care, intr-un apartament de bloc, datorita geniului, a gasit leacul miraculos! E razboi intre ministrul ION și UDMR! Cițu a ales pe cine susține Limbajul popular al doamnei doctor ne arata clar ca ține cu noi, oamenii de rand. Ba chiar se vede ca e sincera și vorbește pe limba noastra. Dumneaei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

