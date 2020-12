Mascatul Godină SARE ÎN APĂRAREA bătăușilor de la Carrefour Derapaj jenant al polițistului Marian Godina, care comenteaza cazul tinerei de etnie roma din Brașov, batuta de un paznic de la Carrfour dupa ce a fost suspectata de furt. Godina spune, intr-o postare pe blogul sau, ca tanara a furat și din magazinul unde a fost agresata și din alt magazin și acuza presa ca exagereaza. Pe scurt, polițistul e parere ca agenții nu au lovit-o pe tanara cu bestialitate. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor "Am vazut azi ca tot mai mulți și-au pus la poza de profil o rama cu „Nu de la Carrefour” și mi-am amintit de o poza cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

