Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene, a vorbit la Antena 3 despre regulile care trebuie respectate de catre hotelieri dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Declarațiile vin in urma multor nelamuriri in randul romanilor referitoare la purtarea sau nu…

- Romanii vor scapa de masca de protecție la plaja și pe faleza, insa dupa 1 iunie. In minivacanța de 1 mai și Paște, masca ramane obligatorie pentru turiștii care ajung pe litoral. Un proiect de lege aflat pe masa Guvernului prevede relaxarea masurilor sanitare de lupta cu pandemia, potrivit Antena 3.…

- Grecia isi va redeschide granitele pentru turistii romani, insa in anumite conditii. Anuntul a fost facut de ministrul Economiei si Turismului, Claudiu Nasui, dupa o convorbire cu ambasadoarea Greciei in Romania. Claudiu Nasui a declarat ca a discutat cu ambasadoarea Greciei in Romania si ca, din 16…

- In timp ce romanii risca sa fie amendati si daca se plimba pe strazi goale fara sa poarte masca de protectie, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, isi permite o noua aparitie publica fara masca. Intr-o conferinta de presa de duminica, Vlad Voiculescu a ales sa nu poarte masca, pe motiv ca…

- Grecia se deschide inainte de Paște. Ce condiții trebuie sa indeplineasca turiștii romani. Romanii care si-au facut planuri de vacanta in Grecia trebuie sa se incadreze intr-una dintre urmatoarele categorii. Ei trebuie sa fie vaccinati sau sa nu fie infectati si sa poata dovedi aceste lucruri pe baza…

- Semnele privind o revenire a inflatiei ii pun pe jar pe investitori, in conditiile in care perioadele de inflatie ridicata din trecut au apasat puternic pe castigurile reale de pe urma actiunilor si obligatiunilor, scrie Financial Times, potrivit Mediafax. Asteptarile privind inflatia sunt…

- Masca, obligatorie in școala! Profesorii și elevii vor trebui sa o poarte permanent. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca elevii si profesorii vor purta masca de protectie permanent in scoala, afirmatie facuta in contextul in care din 8 februarie, cand incepe semestrul al II-lea,…

- Din cauza temerilor legate de rapiditate cu care se raspandesc noile tulpini de coronavirus Austria a luat decizia sa impuna obligativitatea portului maștii FFP2 in spațiile publice. Masca FFP2 a devenit de luni obligatorie in Austria. Aceasta trebuie purtata in mijloacele de transport, magazine, locurile…