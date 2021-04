Stiri pe aceeasi tema

- 35 de mii de turisti sunt asteptati, incepand de vineri, in statiunile Mamaia si Vama Veche pentru a sarbatori ziua de 1 Mai si Pastele pe litoral. Autoritatile au anuntat deja ca statiunile vor fi impanzite de politisti si jandarmi. Purtarea mastii de protectie ramane obigatorie, inclusiv pe plaja.

- Masca de protecție trebuie purtata pe plaja și in apa marii. Secretarul de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene, a explicat, vineri, regulile care trebuie respectate de catre hotelieri, dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Paul Ene a facut referire la obligativitatea…

- 100 de euro - aceasta este amenda pe care o vor primi turiștii sau spaniolii care nu poarta masca la plaja sau in alte spații publice. Noua lege a intrat in vigoare de astazi și a starnit valuri de reacții. Inclusiv unele comunitați autonome vor refuza sa aplice masura.