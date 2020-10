Constanta veche si agonia pentru Cazino. Suntem datori sa nu uitam!

In urma cu un an, constantenii agonizau in privinta Cazinoului din Constanta. Neglijat si ignorat cu desavarsire timp de ani intregi de catre toate autoritatile in drept, Cazinoului i se redase, in vara, speranta pentru reabilitare.Cu toate acestea, renasterea parea… [citeste mai departe]