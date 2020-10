Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Bistrita si localitatile apartinatoare Ghinda, Sarata, Sigmir, Slatinita, Unirea si Viisoara incidentei cazurilor de COVID-19 a depasit 3 la mia de locuitori, astfel ca devine obligatoriu purtarea mastii de protectie si in spatiile publice deschise, iar activitatea localurilor si a agentilor…

- Municipiul Bistrița a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. In aceste condiții, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a adoptat o hotarare prin care se impun o serie de masuri restrictive. Hotararea adoptata de CJSU…

- Incepand de maine este obligatorie purtarea maștii pe strada și in municipiul Bistrița. De asemenea, nu vei mai putea consuma bauturi și preparate in interiorul restaurantelor și cafenelelor și se interzic spectacolele și concertele. Intrucat in Bistrița incidența cumulata a cazurilor de imbolnaviri…

- Așa cum Dej24.ro a anunțat IN PREMIERA inca de la ora 13, municipiul Dej a depașit trei cazuri la o mie de locuitori și astfel a intrat in SCENARIUL ROȘU . Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1000 locuitori in municipiul Dej, Comitetul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice din Arges. Amenzile penru cei care nu se conformeaza pot ajunge pana la 2.500 de lei.

- Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), a hotarat ca in Timișoara și alte 26 de localitați sa se suspende activitatea restaurantelor și teatrelor timp de 14 zile, pentru a limita raspandirea Covid-19. Hotararea intra in vigoare de maine. In Timiș se instituie obligativitatea purtarii…

- S-a hotarat! Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a luat decizii pentru limitarea imbolnavirilor cu coronavirus. Devine obligatorie purtarea maștii in mai multe localitați, dar si la o suta de metri in jurul școlilor. Hotararile intra in vigoare de maine, 8 octombrie. CJSU a hotarat…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat lista localitaților in care activitatea localurilor și a jocurilor de noroc este interzisa. Aceste localitați sunt: municipiul Bacau, comunele Letea Veche, Itești, Parincea, Saucești și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.