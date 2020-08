Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat miercuri ca masca devine obligatorie pe insula Mykonos si in Halkidiki, in nordul tarii, dupa o inmultire a numarului de cazuri de coronavirus in ultimele zile, scrie Agerpres.ro. Masura se va aplica incepand de vineri si pana la 31 august, a anuntat protectia civila elena. Locuitorii…

- Autoritațile din Grecia au anunțat miercuri, 19 august, ca din 21 august vor impune noi restricții in insula Mykonos din Marea Egee și in regiunea Halkidiki, din nordul țarii, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, noteaza Ekathimerini.com.Potrivit unui anunț al Secretariatului…

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus. Printre masurile impuse se numara interzicerea completa a organizarii de petreceri si festivitati,…

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Reuniunile cu peste 10 persoane sunt interzise la Paris daca nu este garantata distantarea sociala, a anuntat vineri prefectura, relateaza AFP. Purtarea obligatorie a mastii de protectie, deja in vigoare in mai multe locuri din capitala Frantei, va fi extinsa incepand de sambata (06:00 GMT) pentru…

- Guvernul de la Atena a anunțat aceasta masura joi, 6 august, in urma unei cresteri a contaminarilor cu Covid-19. Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea, relateaza postul BFMTV.Saptamana trecuta, autoritațile din au instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate locurile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis, miercuri seara, obligativitatea purtarii mastii de protectie pe intreg teritoriul judetului la adunarile publice organizate in spatii publice deschise, de catre toate persoanele cu varsta de peste 5 ani. "CJSU a decis in…

- Grecia a anuntat marti ca masca va fi din nou obligatorie in magazine, banci, servicii publice si cvasitotalitatea locurilor inchise, in contextul unei cresteri a numarului cazurilor de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza AFP.