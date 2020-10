Stiri pe aceeasi tema

- Se inaspresc masurile de protectie luate de autoritatile din Prahova in contextul pandemiei de coronavirus. Dupa ce, zilele trecute, autoritatile aprobasera obligativitatea purtarii mastii de protectie in vecinatatea unitatilor de invatamant, acum lista cu zonele in care aceasta obligatie se aplica…

- Candidatul la Primaria Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus, anunta Realitatea PLUS. Fostul primar al Sectorului 4 a fost zilele acestea in campanie pe strada, fara masca, in mijlocul cetatenilor. Piedone a vorbit cu alegatorii, a dat mana cu ei si…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a dezvaluit care este adevaratul motiv pentru care s-a decis ca elevii sa fie obligați sa poarta masca de protecție atat in timpul orelor cat și in pauze.

- „In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența am adoptat ieri o hotarire prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Vom fi obligați sa purtam masca din momentul in care decizia ramane definitiva”, a anunțat astazi prefectul Stelian Dolha. Acesta a…

- Masca trebuie purtata și pe strada in Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle și Zimnicea! Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a stabilit ca in zonele aglomerate din municipiile și orașele din județ masca de protecție sa devina obligatorie! In Municipiul Alexandria se…

- Masca de protecție devine obligatorie in Centrul Vechi și alte zone aglomerate din Capitala, precum stații STB, gari, stații CFR, peroane sau in taximetre, a decis, luni, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența (CMSU). Purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului – Municipiul Bucuresti, Mariana…

- Ministerul Afacerilor Interne arata cu ajutorul cainelui politist cum trebuie purtata corect masca de protectie, devenita obligatorie si in spatiile publice deschise in mai multe judete din tara, scrie Mediafax.Postarea ministerului Afacerilor Interne in care apare cainele politist Suier a devenit virala,…

- Masca de protectie a devenit un accesoriu esential in lupta de stopare a raspandirii COVID-19. Aceasta trebuie purtata atunci cand nu putem pastra distanta sociala. Suier este un caine politist care ne invata cum trebuie purtata corect masca.