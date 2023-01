Mască de față cu bicarbonat de sodiu. Face minuni și e foarte ieftină Afla cum poți prepara acasa o masca de fața cu bicarbonat de sodiu, 100% naturala și extrem de ieftina, dar care face minuni asupra tenului. Peeling cu bicarbonat de sodiu Proprietatea ușor exfolianta a bicarbonatului de sodiu il face un ingredient minunat pentru a ajuta la eliminarea acneei de pe piele. Este sigur de utilizat pe fața dupa ce il diluați cu apa. Bicarbonatul de sodiu ajuta la uscarea coșului, iar proprietațile sale antibacteriene ajuta la prevenirea altor erupții pe piele. Daca ai coșuri active, incearca acest remediu: ia o lingurița de bicarbonat de sodiu și amesteca-l cu aceeași… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

