Liderii PSD, Marcel Ciolacu, Dan Tudorache și Vasile Dancu, au facut, joi dimineața, declarații pe tema acuzațiilor de frauda de la Sectorul 1, la intrarea in sediul partidului, fara sa poarte masca de protecție, la mica distanța de jurnaliști, in condițiile in care unii dintre aceștia nu poarta nici ei masca. Sursa: Captura Digi24 Sursa: captura Digi24 Ceilalți lideri politici care au facut declarații public in aceasta dimineața respectau regulile. Președintele Klaus Iohannis a purtat masca in timpul declarațiilor de la Ateneu pe tema deschiderii anului universitar. La fel și premierul Ludovic…