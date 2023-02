Masacru în Siria, atribuit grupării Stat Islamic: peste 50 de morți Gruparea jihadista si-a inmultit atacurile in ultimele luni, in ciuda pierderii fiefurilor sale din Siria si loviturilor coalitiei internationale antijihadiste, care a anuntat vineri ca i-a ucis unul dintre lideri in cursul unui raid in care patru soldati americani au fost raniti.Potrivit televiziunii de stat siriene, "53 de cetateni care strangeau trufe au fost ucisi intr-un atac al teroristilor Daesh (acronim pentru SI in araba), la sud-est de orasul Sokhne, in estul provinciei Homs".Directorul spitalului din Palmira, Walid Audi, unde au fost aduse corpurile victimelor, a indicat ca sapte soldati… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

