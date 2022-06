Masacru în Prahova. Un TIR cu 400 de oi s-a răsturnat la Măneciu Un camion in care se aflau peste 400 de oi s-a rasturnat intr-o curba din localitatea Maneciu, județul Prahova, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. Camionul cu ovine s-a rasturnat intr-o curba din Maneciu, județul Prahova. In TIR erau 436 de mioare. Dintre acestea, 100 de oi au murit și 40 au fost ranite, informeaza ISU Prahova. La locul accidentului au fost mobilizate o mașina de stingere și 1 ambulanta SMURD. Șoferu, in varsta de 53 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ, potrivit datelor IPJ Prahova. The post Masacru in Prahova.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de sambata spre duminica in judetul Constanta. Au avut loc trei accidente rutiere in judet. In jurul orei 2.20, un autoturism a intrat intr un copac la intrare in localitatea Tortoman. Evenimentul s a soldat…

- O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

- Accident rutier in judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de luni spre marti in judetul Constanta.Este vorba despre un accident rutier la iesire din Murfatlar. Un autoturism s a rasturnat dupa miezul noptii. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor victimelor unui accident rutier produs la iesirea din localitatea Jijila spre Garvan, in urma caruia un autoturism s a rasturnat. Conform ISU TUlcea, in urma apelului…

- Incendiu in judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina marti seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu care se manifesta la un tractor pe strada Merilor in localitatea Sinoe. ...

- Un accident rutier a avut loc luni, 11 aprilie, pe raza municipiului Constanta.Astfel, conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un autoturism s a rasturnat intr o groapa, pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona centrului comercial VIVO. In urma impactului,…

- Un incendiu de vegetatie uscata izbucnit duminica s-a extins la o padure de foioase din zona de gol alpin Buzoianu din localitatea Maneciu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…