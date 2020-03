Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj din Spitalul Matei Balș Buna dimineata, prieteni, La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma cu aproximativ 1 ora, dupa ce am asteptat ambulanta 12 ore. Luni seara am facut febra 39.2, iar medicii de la Matei Bals mi-au…

- Un roman infectat cu coronavirus rupe tacerea din spital! Bogdan Aron, internat in acest moment la Victor Babeș, dezvaluie cum a aflat ca este infectat cu coronavirus.„La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma…

- Unul dintre cei 29 de romani care au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus și-a dezvaluit trairile, intr-un mesaj emoționant postat pe Facebook.Barbatul dezvaluie ca venise din Londra, zona care, in acel moment, nu era cu risc de infectare și ca, dupa ce a facut temperatura a facut…

- Potrivit autoritatilor galatene, este vorba despre un copil din Pechea, el fiind in izolare la domiciliu, impreuna cu parintii, dupa ce tatal s-a intors din Italia, in 23 februarie. Marti, copilul a inceput sa se simta rau, facand febra si incepand sa respire greu.Parintii copilului au sunat imediat…

- CARAS-SEVERIN – Asistentul medical care a fost suspect de coronavirus, internat la Timișoara, ar putea fi externat vineri, potrivit medicilor timisoreni! Asistentul medical din Reșița, care a ingrijit patru pacienți cu coronavirus in Germania și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor…

- Rezultatele analizelor asistentului medical roman suspect de infecție cu coronavirus sunt negative, arata Institutul de boli infecțioase „Matei Balș”, citat de Antena 3. Va reamintim ca, in aceasta dimineața, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara…

- O profesoara din Suceava, care s-a intors in 1 februarie din China, s-a dus vineri la spital cu simptome de gripa. Medicii i-au prelevat probe si le-au trimis la Institutul „Matei Bals“ din Bucuresti, existand suspiciune de coronavirus. Profesoara de engleza are 32 de ani si s-a intors din China pe…

- O noua suspiciune de coronavirus alerteaza medicii din zona Moldovei. O femeie in varsta de 32 de ani este transferata de la Spitalul Judetean Suceava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, acolo unde urmeaza a fi izolata, potrivit cadrelor medicale.