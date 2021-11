Mărturisirile făcute de Alina Pușcău în lacrimi, după ce s-a vindecat de COVID-19. „Credeam că o să mor. Eram o legumă” La sfarșitul lunii septembrie, intr-o postare pe Instagram, Alina Pușcau a anunțat ca e infectata cu coronavirus . De doua ori a fost transportata cu ambulanța la spital, medicii i-au facut perfuzii și i-au dat un tratament, iar apoi au trimis-o acasa. Acum, dupa cateva saptamani de la infectare, actrița a povestit cu lux de amanunte intreaga experiența prin care a trecut. Spune ca totul a fost „un coșmar”. Alina Pușcau și-a revenit dupa ce a fost infectata cu coronavirus și a plecat din Romania. Inainte de a parasi țara, vedeta a aparut la TV și a povestit cum a luat virusul, ce simptome a avut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

