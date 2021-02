Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dat -o in judecata pe protestatara Oana Lovin. Armand cere despagubiri de 50.000 de euro, pe motiv ca Oana Lovin i-a lezat imaginea atunci cand a spus "Fa Clotildo, Fa nebuno". In trecut, Oana Lovin a protestat la Primaria Sectorului 1, deranjata fiind…

- Codrin Ștefanescu, fost secretar al PSD, ataca diaspora. Acesta spune ca romanii plecați peste granițe merita toate atacurile de care au parte acum, din partea coaliției. Citește și: Virgil Musta ne anunța ca facem Paștele și 1 Mai din nou acasa: 'Ma tem ca nu vom avea Sarbatorile pe care…

- Se fac verificari de amploare in localitațile Nabad și Pilu, unde exista informații ca opt persoane ar folosi animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea. Opt trofee de caprior, dar și 12 exemplare de caini din rasa „ogar” au fost ridicate duminica, conform Mediafax.…

- Imagini spectaculoase din Ținutul Buzaului, care ar putea fi declarat de UNESCO geoparc global, au fost prezentate, duminica de președintele PSD, Marcel Ciolacu, el fiind și deputat de Buzau. „Ținutul Buzaului” ar putea fi declarat geoparc global, in acest an, de UNESCO. Acest lucru…

- Un pacient de 79 de ani, care fusese operat, la Chirurgia Spitalului din Constanța, s-a sinucis, duminica dimineața. Barbatul avea cancer de colon și era contact al unui caz confirmat de COVID-19. Barbatul de 79 de ani fusese operat la Spitalul din Constanța pentru boala sa cronica și intervenția…

- O femeie de 36 de ani și un barbat de 40 de ani, soție și soț, au murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in impact frontal cu un camion, pe drumul european E70, la ieșirea din Lugoj spre Caransebeș. Potrivit ISU Timiș, accidentul rutier s-a produs…

- Dana Budeanu, una dintre cele mai controversate prezențe online din Romania, a declarat, intr-un podcast ca plange atunci cand aude de necazurile oamenilor in varsta.Dana Budeanu este una dintre cele mai urmarite și controversate prezențe online din Romania, cu sute de mii de vizualizari pe contul sau…

- Dana Budeanu a fost invitata recent la emisiunea lui Damian Draghici, difuzata pe YouTube, acolo unde a raspuns la cate intrebari dintre cele mai personale. Creatoarea de moda a fost pusa in fața unor subiecte la care nu a știut sa raspunda altfel decat cu o sinceritate autentica. Printre altele, Diana…