- Presedintele Klaus Iohannis condamna interventia Jandarmeriei la mitingul din Piata Victoriei. Desi afirma ca violenta nu este acceptabila, presedintele cere socoteala ministrului Carmen Dan."Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este acceptabila,…

- Un batran din Mehedinți a ajuns duminica seara in stare grava la spital dupa ce a cazut de pe o bicicleta electrica, pe DN 56 A, la Cujmir. Duminica, 15 iulie, un barbat in varsta de 83 de ani, din comuna Darvari-Mehedinți, in timp ce conducea pe DN 56 A, in localitatea Cujmir, o bicicleta... Articolul…

- O tanara care incerca sa fuga de polițiști a ajuns sa cada din tavan chiar sub nasul oamenilor legii. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui magazin și a devenit viral. Doi tineri din Alberta, Canada, Brittany Burke, de 29 de ani, și Richard Pariseau, de 28 de ani, au incercat…

- Un miting PSD de sustinere a guvernului si de ceea ce sustin social-democratii ca ar fi protest impotriva abuzurilor fata de Justitie va avea loc sambata seara in Piata Victoriei incepand de la ora 20:00. Mitingul a fost riguros organizat, circulare cu reguli fiind distribuite in toate filialele locale.…

- Un baiat de 14 ani, din Alexandria, a murit chiar in timpul banchetului organizat de sfarșit de an școlar. Colegii acestuia au povestit ca tanarul a acuzat o stare de rau, iar ulterior a cazut secerat. (Promotiile zilei la monitoare) Baiatul de 14 ani a cazut de pe scaun, iar cadrele didactice au apelat…

- Cantareața Ozana Barabancea a reușit sa slabeasca semnificativ, in urma unei operații de micșorare a stomacului. Cum nu avea suficienta voința pentru a se apuca de sport sau de diete, intervenția chirurgicala a fost singura soluție salvatoare pentru solista, in lupta cu kilogramele in plus, care o deranjau,…

- Cantareata Inna (31 de ani) a oferit primele declaratii dupa ce scena pe care canta in timpul unui concert in Istanbul s-a prabusit, provocandu-i artistei rani la picioare, si a dat detalii despre incident.

