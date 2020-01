„Mi-am luat arma, am lasat capul in jos si am incercat sa imi imaginez o scena in care as fi fericit – le cantam fiicelor mele. Apoi am asteptat si am sperat ca orice ar fi urmat sa se intample, sa se intample repede. Eram 100% pregatit sa mor”, spune sergentul american Akeem Ferguson. El a supravietuit, impreuna cu alti soldati americani si civili de la baza al-Assad din Irak, dupa un atac cu rachete balistice a fost lansat de Iran in dimineata zilei de 8 ianuarie. Acesta a fost cel mai mare atac asupra unei baza care gazduia soldati americani din ultimele decenii. Se considera un miracol…