- Doi oameni au murit și 57 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de locuitori au fost evacuați…

