Mărturii cutremurătoare. Soarta ucrainenilor care ajung în lagărele rusești Ucrainenii sunt verificați la sange inainte sa plece din orașele ocupate de ruși. Militarii lui Putin le confisca telefoanele și le verifica toate conturile sociale, iar daca gasesc ceva nu le convine, civilii ucraineni sunt torturați, batuți și chiar electrocutați inainte de a fi deportați in Rusia, sustin ucrainenii care ajung in lagarele de filtrare. In incercarea de a fugi din țara, Andrei, un tanar de 28 de ani era inspaimantat ca rușii i-ar putea gasi mesajele de susținere din online sau fotografiile postate cu locurile distruse de invadatori. Un ofițer de securitate i-a aratat un videoclip… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

