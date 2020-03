Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cadrelor medicale din Spitalul Județean din Suceava infectate cu noul coronavirus a ajuns la 52. Astfel, acesta a fost inchis și va fi transformat in spital pentru COVID-19, a declarat, pentru MEDIAFAX, secr...

- La Suceava nu s-a mai confirmat nici un caz de coronavirus, astfel ca numarul imbolnavirilor se menține la noua. De asemenea, conform unei raportari semnate de șefa Direcției de Sanatate Publica, Silvia Boliacu, in Secția de Boli Infecțioase a Spitalului de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” nu este internata…

- Autoritatile au anuntat vineri al optulea caz de coronavirus, in judetul Olt. Este vorba despre un barbat de 51 de ani care a intrat in contact cu cazul de la Suceava, calatorind cu acelasi autocar care venea din Italia. Initial, autoritatile anuntasera ca este vorba despre o femeie. Ulterior, a fost…

- Vești de ultima ora din Timisoara, in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus. Sapte teste facute de medicii din Timisoara in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus si al celor care au intrat in contact cu femeia deja diagnosticata sunt negative, conform News.ro.Citește și: ULTIMA…

- El s-a prezentat cu simptome specifice bolii, drept pentru care a fost internat si izolat la Spitalul din Suceava. "Nu se afla internat la noi. I s-au prelevat probele care au ajuns la noi la spital. Asteptam rezultatele", a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China și a revenit in țara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, pentru a fi izolata, a declarat pentru HotNews.ro medicul…

